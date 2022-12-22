Продовження допомоги Україні - найкращий спосіб наблизити переговори з Росією, - Блінкен

Продовження сильної підтримки України є найкращим способом для того, щоб наблизити війну до завершення шляхом дипломатії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію держсекретаря США Ентоні Блінкена.

За словами чиновника, президент США Джо Байден учора запевнив свого українського колегу Володимира Зеленського, що нашу країну підтримуватимуть стільки, скільки буде потрібно.

"Збереження цієї підтримки має вирішальне значення, оскільки президент Путін (президент РФ Володимир Путін - ред.), як і раніше, не виявляє інтересу до серйозної дипломатії", - зазначив Блінкен.

Також він зазначив, що на його думку, дипломатія є єдиним способом завершити війну Росії проти України.

"Поки президент Путін не змінить свій курс, найкращий спосіб наблизити перспективи миру, наблизити перспективи повноцінної дипломатії - це збереження нашої сильної підтримки України", - резюмував Блінкен.

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