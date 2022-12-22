Путін про причини нападу на Україну: Після розвалу СРСР нас стравили, у цьому сенсі ми зазнали фіаско

Президент РФ Володимир Путін заявив, що США давно втягнуті в конфлікт України і Росії, оскільки намагаються "розділяти й панувати", граючи на ідеї українського націоналізму. Він назвав поразкою те, що Заходу вдалося "стравити" народи СРСР.

Про це Путін заявив на зустрічі з журналістським пулом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

На запитання про можливість більшої залученості США до конфлікту в Україні після передачі ракетних систем "Patriot" Путін відповів: треба подивитися на проблему "ширше і глибше". На його думку, Росія захищає "єдність руського міра", а Захід діє за принципом "розділяй і володарюй".

"Наші опоненти завжди цим займалися – намагалися нас розділити і потім окремими частинами керувати. Що тут нового? Ідея українського сепаратизму народилася давно – ще в рамках однієї країни", пояснив президент РФ.

За словами Путіна, якщо етнічна група захотіла від'єднатися, це можна зрозуміти, "але не можна йти проти тієї частини народу, яка відчуває себе частиною російської культури, – а проти них розгорнули війну 2014 року".

"Ми все терпіли, терпіли й сподівалися на мирні домовленості, зараз з'ясовується, що нас просто водили за ніс", – побідкався Путін.

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За логікою президента РФ, усі події підводили Росію до вторгнення, у неї нібито не було іншого виходу.

"Але наша мета – насамперед, у захисті людей, які відчувають себе частиною нашого народу, частиною нашої культури. Наше спільне коріння: культури, духовної спільності – буде сильнішим, ніж те, що нас розтягує, – а такі тренди завжди були... Фактично після розвалу Радянського союзу до влади прийшли люди вкрай націоналістичних поглядів, і ця роз'єднаність дедалі збільшувалася. Нас стравили. У цьому сенсі ми зазнали фіаско. Може, і підштовхнули нас до цієї межі. Але відступати нам було нікуди", - розповів свою теорію Путін.

Російський президент також згадав фразу "Хочете втратити Україну, приєднайте Галичину". На його думку, так і вийшло.

Путін також заявив, що "ніхто не хоче об'єднання російського народу... крім нас, а ми будемо це робити і зробимо".

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