Зеленський привітав українських дипломатів зі святом: "Вітаю всіх, хто бореться за Україну та українців на міжнародних майданчиках та в іноземних столицях"

Президент України Володимир Зеленський привітав дипломатів України з професійним святом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський написав у телеграм-каналі

"Сьогодні українські дипломати відзначають своє професійне свято. Завдяки ефективній роботі наших дипломатів Україна міцно тримає позиції на міжнародній арені та відкриває нові горизонти", - написав Зеленський.

"Я вітаю кожного та кожну, хто бореться за Україну та українців на міжнародних майданчиках та іноземних столицях, просуває інтереси нашої держави у світі, захищає наших співвітчизників за кордоном", - написав також президент.

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