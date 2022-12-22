Ніхто не має права вето на оборонну допомогу Україні, - Білий дім

Жодна країна, в тому числі Росія, не може забороняти або накладати вето на оборонну допомогу, яку Сполучені Штати, а також інші країни надають Україні.

Про це заявив у четвер під час телефонного брифінгу координатор Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сполучені Штати продовжать надавати оборонну підтримку Україні, і ми будемо робити це, як я вже говорив щодо озброєнь, на підставі прямих консультацій з українцями. Ніхто не має права вето на те, що Сполучені Штати надають Україні", - підкреслив представник Білого дому.

За його словами, США хочуть бути певними, що Україна має достатньо всього, щоби захистити себе від загроз, які перед нею постають та змінюються з часом. Водночас, підкреслив Кірбі, у Вашингтоні не зацікавлені в ескалації війни та її переведення в площину протистояння між США та Росією, в чому, на його переконання, не зацікавлені й самі українці.

Представник Білого дому також назвав безглуздими твердження путіна про те, що Росія вже начебто веде війну зі США і НАТО. За його словами, в цьому випадку йдеться "про вторгнення Росії в Україну, йдеться про жорстокість РФ стосовно українських людей".

Кірбі також зазначив, що США й раніше дотримувалися позиції щодо уникнення зайвої ескалації. "І ми продовжимо це робити, але ніхто не має права вето на те, що ми надаємо Україні, і це включає РФ у тому числі", - наголосив представник адміністрації США.