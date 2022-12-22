США із союзниками працюють над відновленням та захистом української енергетики, – Блінкен
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен журналістам, підбиваючи підсумки 2022 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Держсекретар США зауважив, що Путін приводить свою нову стратегію у війні, намагаючись "до смерті заморозити" українських жінок і дітей, людей похилого віку.
"Ми працюємо з G7 та іншими союзниками й партнерами над ремонтом, заміною та захистом об’єктів енергетичної інфраструктури України, включаючи зміцнення її передової протиповітряної оборони за допомогою високоточних систем, таких як ракетна батарея Patriot", - сказав Блінкен.
Він нагадав, що з початку широкомасштабного російського вторгнення США "зібрали десятки союзників і партнерів для сприяння забезпеченню безпеки, економічної та гуманітарної підтримки українському народові, коли він відстоює демократію у своїй країні".
За його словами, військова допомога США, зокрема додатковий пакет на 1,85 млрд доларів, оголошений президентом Джо Байденом, покликана допомогти "українським бійцям перейти в контрнаступ, звільняючи свій народ і відвойовуючи дедалі більшу частину своєї території".
США активно працювали над запровадженням "найсуворіших в історії санкцій" проти Росії, зауважив Блінкен. Відтак, "російська військова машина перебуває у тяжкому становищі", додав він.
Крім того, Штати задіяли "дипломатичні м'язи, щоб ізолювати Росію в ООН та інших міжнародних організаціях і підтвердити глобальну підтримку основних принципів Статуту ООН, від яких намагається відмовитися президент Путін", зазначив Блінкен.
Він наголосив, що Україна користується потужною двопартійною підтримкою в Конгресі, "яка була повністю продемонстрована минулої ночі" під час виступу в Капітолії президента Володимира Зеленського.
"Збереження цієї підтримки має вирішальне значення, оскільки президент Путін все ще не виявляє інтересу до значущої дипломатії", - додав держсекретар США.
За його словами, у Вашингтоні згодні із Зеленським у тому, що "дипломатія – це єдиний спосіб остаточно покласти край російській війні". "Поки президент Путін не змінить свій курс, найкращий спосіб поліпшити перспективи міцного миру, щоб справді наблизити перспективи значущої дипломатії, - це продовження нашої рішучої підтримки України", - підкреслив Блінкен.