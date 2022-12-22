США із союзниками працюють над відновленням та захистом української енергетики, – Блінкен

Сполучені Штати з міжнародними союзниками та партнерами допомагають Україні у відновленні та захисті енергетичної інфраструктури від російських атак.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен журналістам, підбиваючи підсумки 2022 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Держсекретар США зауважив, що Путін приводить свою нову стратегію у війні, намагаючись "до смерті заморозити" українських жінок і дітей, людей похилого віку.

"Ми працюємо з G7 та іншими союзниками й партнерами над ремонтом, заміною та захистом об’єктів енергетичної інфраструктури України, включаючи зміцнення її передової протиповітряної оборони за допомогою високоточних систем, таких як ракетна батарея Patriot", - сказав Блінкен.

Він нагадав, що з початку широкомасштабного російського вторгнення США "зібрали десятки союзників і партнерів для сприяння забезпеченню безпеки, економічної та гуманітарної підтримки українському народові, коли він відстоює демократію у своїй країні".

За його словами, військова допомога США, зокрема додатковий пакет на 1,85 млрд доларів, оголошений президентом Джо Байденом, покликана допомогти "українським бійцям перейти в контрнаступ, звільняючи свій народ і відвойовуючи дедалі більшу частину своєї території".

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США активно працювали над запровадженням "найсуворіших в історії санкцій" проти Росії, зауважив Блінкен. Відтак, "російська військова машина перебуває у тяжкому становищі", додав він.

Крім того, Штати задіяли "дипломатичні м'язи, щоб ізолювати Росію в ООН та інших міжнародних організаціях і підтвердити глобальну підтримку основних принципів Статуту ООН, від яких намагається відмовитися президент Путін", зазначив Блінкен.

Він наголосив, що Україна користується потужною двопартійною підтримкою в Конгресі, "яка була повністю продемонстрована минулої ночі" під час виступу в Капітолії президента Володимира Зеленського.

"Збереження цієї підтримки має вирішальне значення, оскільки президент Путін все ще не виявляє інтересу до значущої дипломатії", - додав держсекретар США.

За його словами, у Вашингтоні згодні із Зеленським у тому, що "дипломатія – це єдиний спосіб остаточно покласти край російській війні". "Поки президент Путін не змінить свій курс, найкращий спосіб поліпшити перспективи міцного миру, щоб справді наблизити перспективи значущої дипломатії, - це продовження нашої рішучої підтримки України", - підкреслив Блінкен.

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