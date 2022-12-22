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Сенат США ухвалив поправку, що дозволяє вилучати активи російських олігархів для передачі Україні

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Сенат США ухвалив поправку, що дозволяє вилучати активи російських олігархів для передачі Україні
Сенат США у четвер ухвалив поправку до законопроєкту про фінансування уряду, яка дозволяє вилучати активи російських олігархів для їх передачі Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Поправку сенатора-республіканця Ліндсі Грема було підтримано більшістю сенаторів на сьогоднішньому засіданні.

"Ця поправка дозволить міністерству юстиції через державного секретаря переказувати доходи від заарештованих активів олігарха чи інших підсанкційних організацій народу України", - наголосив Грем.

За його словами, ухвалення зазначеної поправки буде "посланням від Бога для багатостраждального народу України, полегшенням для американських платників податків і поганим днем для російських олігархів".

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Топ коментарі

  • Mикола 1979
    Ось тепер пукани по справжньому буде рвати
  • andriy niki1
    Олігархи в захваті від такої многоходовочки
  • Ahmad silos
    Головне не давати їх уряду Боневтіка. Краще б був який фонд керований Західом, в який поступають ці гроші та він сам розпоряджається на що їх тратити (по запитам української сторони) та контролює витрати та якість робіт.
    Зеленій шоблі гроші в руки давати ні в якому разі не можна!
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