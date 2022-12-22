Путін звертається по зброю до КНДР, це ознака розпачу, - Клеверлі
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Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що звернення президента Володимира Путіна по допомогу до Північної Кореї свідчить про відчай.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
"Той факт, що президент Путін звертається по допомогу до Північної Кореї, свідчить про відчай та ізоляцію Росії. Ми будемо працювати з нашими партнерами, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку незаконної війни Росії в Україні", - сказав Клеверлі.