Зараз основне завдання "спецоперації" - захоплення всієї Донецької області, - начальник генштабу ЗС РФ Герасимов
Про це заявив начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.
"Зараз лінія бойового зіткнення розтягнулася на 815 км", - сказав Герасимов на брифінгу перед військовими аташе іноземних держав у четвер.
"З урахуванням заходів щодо нарощування бойових можливостей угруповань військ ситуацію на лінії фронту стабілізовано, основні зусилля російських військ зосереджені на взятті під контроль території "ДНР"", - зазначив він.
За його словами, продовжуються удари по критично важливих об'єктах транспортної та енергетичної інфраструктури у глибині території України, місцях складування та зберігання запасів пально-мастильних матеріалів, ракет та боєприпасів, озброєння та військової техніки, а також оперативних резервів у пунктах тимчасової дислокації.