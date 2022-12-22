Зараз основне завдання "спецоперації" - захоплення всієї Донецької області, - начальник генштабу ЗС РФ Герасимов

Лінія фронту в Україні розтягнулася більш ніж на 800 км, а основні зусилля російських військових зосереджені на взятті під контроль усієї території Донецької області.

Про це заявив начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Зараз лінія бойового зіткнення розтягнулася на 815 км", - сказав Герасимов на брифінгу перед військовими аташе іноземних держав у четвер.

"З урахуванням заходів щодо нарощування бойових можливостей угруповань військ ситуацію на лінії фронту стабілізовано, основні зусилля російських військ зосереджені на взятті під контроль території "ДНР"", - зазначив він.

За його словами, продовжуються удари по критично важливих об'єктах транспортної та енергетичної інфраструктури у глибині території України, місцях складування та зберігання запасів пально-мастильних матеріалів, ракет та боєприпасів, озброєння та військової техніки, а також оперативних резервів у пунктах тимчасової дислокації.

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