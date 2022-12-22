Байден готовий зустрітися з Путіним, якщо Росія виявить серйозну готовність до переговорів, - Білий дім

Президент США Джо Байден готовий зустрітися особисто з президентом РФ Володимиром Путіним у разі готовності останнього до переговорів.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Байден готовий буде зустрітися з Путіним, якщо Росія виявить серйозну готовність до переговорів, - наголосив Кірбі.

Раніше Байден заявив, що президент Росії може припинити війну в Україні того ж дня, як ухвалить таке рішення. Але виграти цю війну він не може. Президент США також зазначив, що Путін не має наміру зупиняти несправедливу війну проти України.

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