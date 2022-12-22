Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини, пошкоджені лінії електропередач

Ворог завдав удару по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області. Є руйнування, без світла 1500 абонентів.

Про це в телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Нікопольщина. Вдень окупанти з важкої артилерії вдарили по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. В останній понівечено три приватних будинки. Без жертв", - йдеться у дописі.

Зазначається, що по Синельниківському району теж вдарила важка артилерія росіян. Вони обстріляли Великомихайлівську громаду. Там пошкоджено лінії електропередач, внаслідок чого близько пів тисячі абонентів залишились без світла. Минулося без постраждалих.

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Щодо звуку, схожого на вибух, який ввечері чули жителі Кам’янського та окремих районів Дніпропетровщини – інформація з‘ясовується, додали в облраді.