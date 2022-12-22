Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини, пошкоджені лінії електропередач
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Ворог завдав удару по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області. Є руйнування, без світла 1500 абонентів.
Про це в телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.
"Нікопольщина. Вдень окупанти з важкої артилерії вдарили по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. В останній понівечено три приватних будинки. Без жертв", - йдеться у дописі.
Зазначається, що по Синельниківському району теж вдарила важка артилерія росіян. Вони обстріляли Великомихайлівську громаду. Там пошкоджено лінії електропередач, внаслідок чого близько пів тисячі абонентів залишились без світла. Минулося без постраждалих.
Щодо звуку, схожого на вибух, який ввечері чули жителі Кам’янського та окремих районів Дніпропетровщини – інформація з‘ясовується, додали в облраді.