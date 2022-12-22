Сенат США проголосував за бюджет на 2023 рік, у якому передбачено $44,9 млрд допомоги для України

Американський сенат проголосував за урядовий бюджет США в сумі $1,7 трлн. У ньому передбачено $44,9 млрд додаткової допомоги для України та союзників по НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Загальний обсяг фінансування перевищує приблизно 1,5 трильйона доларів, виділених у попередньому році. Лідери Сенату та Палати представників планують направити законопроект президенту США Джо Байдену на підпис до кінця тижня.

Повідомляється, що демократи та республіканці сперечалися між собою, скільки грошей слід виділяти на військові та невоєнні програми.

Втім, як стало відомо, наступного року США ухвалять рекордний оборонний бюджет, він становитиме 858 млрд доларів, що перевищує торішній, сума якого 740 млрд доларів.

Далі документ має погодити Палата Представників США. Остаточно, документ можуть ухвалити до кінця тижня.