Сенат США проголосував за посилене притягнення до відповідальності воєнних злочинців РФ

Сенат Сполучених Штатів ухвалив закон "Про правосуддя для жертв воєнних злочинів", який дозволяє переслідувати воєнних злочинців у Сполучених Штатах незалежно від місця, де були скоєні воєнні злочини, та їхніх жертв.

Про це повідомив співавтор документа, сенатор від Республіканської партії Чак Греслі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Наразі американське законодавство дозволяє переслідувати людей, які вчиняють воєнні злочини на території США або за кордоном, але тільки якщо жертва або злочинець є громадянином або військовослужбовцем США. А воєнні злочинці, жертвами яких стали неамериканці, не могли бути притягнені до відповідальності навіть після в'їзду в США.

Закон "Про правосуддя для жертв воєнних злочинів" розширює юрисдикцію щодо воєнних злочинів, включаючи будь-якого воєнного злочинця, який опиняється на території США. Він також подовжує термін давності для воєнних злочинів, виявлених через роки після їх скоєння.

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Ухвалення законопроєкту в Сенаті відбулося напередодні виступу президента України Володимира Зеленського на спільному засіданні Конгресу в середу. Тепер документ має бути схвалений у Палаті представників і підписаний президентом США.

Як зазначив генеральний прокурор України Андрій Костін, законопроєкт "закладає правову основу для притягнення до відповідальності усіх, хто скоїв воєнні злочини проти українського народу та виправляє наявні прогалини в американському законодавстві".

У листопаді посол США з особливих доручень у сфері глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак констатував, що все більше доказів свідчать про систематичні воєнні злочини, які скоюються у кожному українському регіоні, де були розгорнуті російські війська.

Як повідомлялося, Сполучені Штати наразі вивчають ініціативу української сторони стосовно створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії під егідою Організації Об’єднаних Націй.