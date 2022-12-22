Боєздатність Сухопутних військ РФ упала більш ніж на 50%, - Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, підбиваючи підсумки календарного року, зазначив, що вторгнення Росії в Україну було протиправне, нічим не спровоковане, а також відзначив мужній опір українського народу та втрати армії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні 300 днів так званої спецоперації, яка мала бути триденною. Оскільки цей календарний рік добігає кінця, я хочу ще раз згадати про незаконне, неспровоковане вторгнення Росії в Україну та мужній опір українського народу", - сказав Воллес.

Він зазначив, що з моменту повномасштабного вторгнення 24 лютого РФ не змогла досягти своїх стратегічних цілей. Жоден з оперативних командирів, який перебував на посаді 24 лютого, не втримався на посаді. Росія втратила чимало генералів і офіцерів.

Чутки про звільнення генерала Герасимова досі ходять, додав британський міністр, адже Путін й далі намагається уникнути особистої відповідальності за провал так званої спецоперації, велику кількість загиблих та проведення часткової мобілізації, що викликає дедалі більше невдоволення в суспільстві.

Глава міноборони Великої Британії наголосив, що понад 100 тисяч російських військових убиті, поранені або дезертували. Ще однією причиною суттєвого зниження потужності російської армії він назвав втрату понад 4 500 одиниць бронетехніки, понад 140 гелікоптерів та сотень артилерійських установок. Концепція російської батальйонно-тактичної групи, гордість їхньої військової доктрини, яка протягом десяти років давала росіянам привід пишатися, виявилася неспроможною зламати опір українців.

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Воллес зауважив, що боєздатність розгорнутих сухопутних військ РФ упала більш ніж на 50%. Повітряні сили виконують усього кілька десятків вильотів на день проти 300 на день у березні. А щодо розхваленого Чорноморського флоту Росії, то він мало відрізняється від звичайної флотилії берегової оборони, додав британський міністр.

За його словами, справи найманців не кращі. Сотні загинули в результаті нещодавнього вибуху в штаб-квартирі ПВК "Вагнер" в Луганській області.

Також міжнародні санкції, в тому числі застосовані Великою Британією, завдали шкоди оборонній промисловості Кремля. У Росії закінчуються запаси, і вона витратила значну частину своїх балістичних ракет SS-26 "Іскандер". А неспроможність президента Путіна зібрати новобранців і техніку означає поразку на полі бою, наголосив Воллес.

Він нагадав, що на піку свого наступу в березні Росія окупувала близько 27 відсотків українських земель. Відтоді Україна звільнила близько 54 відсотків території, захопленої з лютого. Наразі окупанти контролюють близько 18 відсотків міжнародно визнаних територій України.

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