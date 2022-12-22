Протягом 22 грудня росіяни завдали 54 удари по Сумщині, - ОВА

Російські агресори протягом сьогоднішнього дня завдали 54 удари по трьох прикордонних громадах Сумської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у Телеграмі.

"54 удари завдав ворог по прикордонню протягом дня. Під обстрілами були Білопільська, Хотінська та Зноб-Новгородська громади", – написав він.

Керівник області зазначив, що Білопільську громаду росіяни обстріляли чотири рази з мінометів. Загалом розірвалися 37 мін, пошкоджено приватний будинок, сільський будинок культури та магазин.

По Хотінській громаді з території росії ворог ударив з артилерії, зафіксовано 12 "прильотів".

Також під ворожий вогонь потрапила Зноб-Новгородська громада. росіяни із мінометів обстріляли прикордонне село, випустивши п'ять мін.

За інформацією Живицького, люди у всіх випадках не постраждали.

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