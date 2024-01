В Україні ініціювали створення Стипендіального фонду ім. Семена Обломея в пам’ять про загиблого на війні воїна, який мріяв стати арбористом

Семен Обломей був студентом 3-го курсу Національного університету біоресурсів і природокористування. В перші дні повномасштабного вторгнення пішов до війська. Герой загинув 21 червня від авіаудару, захищаючи Сєверодонецьк. Він мріяв стати арбористом - тим, хто лікує дерева. Рідні, друзі та колеги Семена Обломея з благодійної організації Peli can live ініціюють створення Стипендіального фонду ім. Семена Обломея, який допомагатиме студентам здобувати спеціальність арбориста.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомила Анна Обломей, передає Цензор.НЕТ.

"Півроку.

6 місяців, як Семен не з нами. 6 місяців, як кожен день ми з батьками намагаємось не плакати, коли згадуємо його або натикаємось в розмові.

Так собі вдається, якщо відверто. Я частіше програю цю гру.

Але менш за все я хочу, щоб біль пройшов. В мене є дивне упередження, що так мій маленький Семенчик, інколи той ще хитрун та бешкетник, з твердими шершавими долоньками, які були такими шероховатими з самого його народження, і якими він, як ніхто інший, вмів обіймати, гладити та заспокоювати всіх оточуючих, що так він довше буде поруч.

Я згодна на цей біль. Це невелика плата за те, ким він був для нас.

Я не кажу, що Семена нема. Його немає тут, з нами. Але я хочу, щоб пам‘ять про нього лишалась так довго, як це взагалі можливо.

Саме тому, з друзями та колегами Семена, чудовими людьми, яких я щаслива знати, Яна Боброва, Ganna Lobchenko, Vova Kravets, Yurii Ivanenko, Olga Pokkhylchenko, Tatiana Bazilevich, Олеся Шубина, ми запускаємо великий проєкт - Стипендіальний фонд ім. Семена Обломея.

Наш фонд буде частиною організації, де працював Семен, благодійної організації Peli can live. Наша мета - здійснити одну з мрій Семенчика, допомогти комусь стати арбористом. А саме, створити генерацію професійних, сертифікованих арбористів в Україні.

Арборист - це людина, що лікує дерева. Людина, що ставиться до дерева, як до живої істоти, з якою треба жити поруч та поважати її простір, піклуватися про неї. Професія досить складна і фізична, все як любив Семен.

На сайті Peli can live Ви зможете знайти більш детальний опис нашого проєкту, посилання я залишаю в описі свого профілю. У нас дуже амбітні плани та цілі, вони гідні мого брата. І щоб їх здійснити, нам дуже потрібна Ваша допомога та підтримка.

Я дуже прошу Вас, поширюйте наш проєкт, пишіть про Семена, згадуйте! Бо завдяки цьому він зможе змінювати нашу країну на краще, як він і мріяв.

Так Семен буде тут, з нами.

Більш детальна інформація про Стипендіальний фонд імені Семена Обломея за посиланням.

Нагадаємо, Цензор.НЕТ публікував останнє інтерв’ю українського воїна Семена Обломея, яке записав на передовій головний редактор видання Юрій Бутусов.

