Прем’єрка Італії Мелоні анонсувала візит до Києва на початку 2023 року

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що хотіла б здійснити візит до України на початку 2023 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це вона сказала в інтерв’ю італійському телеканалу Rai.

"Я хотіла б здійснити цю поїздку (до Києва) в перші місяці наступного року", – сказала Мелоні у відповідь на питання про візит до української столиці.

Також глава уряду Італії анонсувала телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським найближчим часом.

"Мені потрібно почути Зеленського, наші дипломатичні представництва на зв’язку, щоб дзвінок відбувся до Різдва", – сказала вона.

Нагадаємо, Джорджія Мелоні є лідеркою правої партії "Брати Італії", яка стала першою жінкою на посаді глави уряду у вересні.

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