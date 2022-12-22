Окупанти викрали з заводу "Таврія" у Новій Каховці обладнання, запаси спиртів і колекційний коньяк
Про це повідомив міський голова Нової Каховки Олександр Коваленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За його словами, влітку російські військові облаштували свій госпіталь у профілакторії на території підприємства. Пізніше російські окупанти демонтували і вивезли дві нові лінії розливу коньяків, також розграбували цех витримки спиртів і всю готову продукцію, яка була на складах, стверджує Коваленко.
"У них (підприємства – ред.) був і зараз залишився унікальний цех витримки спиртів. Гордість і керівництва підприємства, і самого міста, тому що там спирти були, які витримувалися десятки років – по 30, 35 років. Унікальні види коньяків – колекційні. На жаль, цей спиртовий матеріал, ці запаси, наскільки мені відомо, вивезені десь у розташування чи Криму, чи Краснодарського краю. Практично вивезена вся продукція, яка була готова на складах", – розповів мер.