Окупанти викрали з заводу "Таврія" у Новій Каховці обладнання, запаси спиртів і колекційний коньяк

Російські військові пограбували "Дім марочних коньяків "Таврія" у Новій Каховці на окупованій частині Херсонської області.

Про це повідомив міський голова Нової Каховки Олександр Коваленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, влітку російські військові облаштували свій госпіталь у профілакторії на території підприємства. Пізніше російські окупанти демонтували і вивезли дві нові лінії розливу коньяків, також розграбували цех витримки спиртів і всю готову продукцію, яка була на складах, стверджує Коваленко.

"У них (підприємства – ред.) був і зараз залишився унікальний цех витримки спиртів. Гордість і керівництва підприємства, і самого міста, тому що там спирти були, які витримувалися десятки років – по 30, 35 років. Унікальні види коньяків – колекційні. На жаль, цей спиртовий матеріал, ці запаси, наскільки мені відомо, вивезені десь у розташування чи Криму, чи Краснодарського краю. Практично вивезена вся продукція, яка була готова на складах", – розповів мер.

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