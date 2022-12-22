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Російські окупанти знесли половину руїн драматичного театру Маріуполя. ВIДЕО

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22 грудня 2022 року російські окупанти знесли частину руїн драматичного театру Маріуполя, який під час штурму міста був розбомблений російськими літаками та артилерією

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник мера міста Петро Андрющенко. 

Він зазначив: "Поки Маріуполь в екзілі думає про Культурну деокупацію, в Маріуполі окупанти знесли половину Драматичного театру. Просто знесли вщент. Так вже за два дні від нього не залишиться навіть фізичного спогаду".

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