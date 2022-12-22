Російські окупанти знесли половину руїн драматичного театру Маріуполя. ВIДЕО

22 грудня 2022 року російські окупанти знесли частину руїн драматичного театру Маріуполя, який під час штурму міста був розбомблений російськими літаками та артилерією

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник мера міста Петро Андрющенко.

Він зазначив: "Поки Маріуполь в екзілі думає про Культурну деокупацію, в Маріуполі окупанти знесли половину Драматичного театру. Просто знесли вщент. Так вже за два дні від нього не залишиться навіть фізичного спогаду".