Збільшення виїзду громадян з України через російські ракетні обстріли не зафіксовано, - Держприкордонслужба
Про це в коментарі АрміяІnform повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Незважаючи на дії Росії з масованих ракетних обстрілів України, ми не відмічаємо різкого збільшення виїзду з України. У відсотковому співвідношенні пасажиропотік коливається "50 на 50". Не відмічається і черг з легкових автомобілів на виїзд. Окремо зауважу, що в листопаді ми фіксували загальне зниження пасажиропотоку на 9% в порівнянні з жовтнем. І динаміка зниження триває впродовж осінніх місяців: у жовтні — 5%, у вересні — 10%", — сказав представник ДПСУ.
Демченко також відзначив, що загалом у всіх пунктах пропуску через кордон з 24 лютого станом на кінець листопада встановленим порядком оформлено 26,5 млн осіб. При цьому найбільша кількість осіб перетинала кордон з Польщею — на цей напрямок припадає понад 50% всього пасажиропотоку.
"Пасажиропотік на українсько-польській ділянці у порівнянні з минулим роком зріс майже у 2 рази. На стільки ж збільшилися пропускні операції на кордоні з Румунією, у 2,5 раза — на кордоні зі Словацькою Республікою, на 13% — з Угорщиною та 1,6 раза — з Республікою Молдова", — уточнив речник ДПС України.