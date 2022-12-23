Збільшення виїзду громадян з України через російські ракетні обстріли не зафіксовано, - Держприкордонслужба

Незважаючи на збільшення чисельності масованих ракетних обстрілів з боку РФ, кількість громадян, які виїжджають за межі України, не збільшилася.

Про це в коментарі АрміяІnform повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на дії Росії з масованих ракетних обстрілів України, ми не відмічаємо різкого збільшення виїзду з України. У відсотковому співвідношенні пасажиропотік коливається "50 на 50". Не відмічається і черг з легкових автомобілів на виїзд. Окремо зауважу, що в листопаді ми фіксували загальне зниження пасажиропотоку на 9% в порівнянні з жовтнем. І динаміка зниження триває впродовж осінніх місяців: у жовтні — 5%, у вересні — 10%", — сказав представник ДПСУ.

Демченко також відзначив, що загалом у всіх пунктах пропуску через кордон з 24 лютого станом на кінець листопада встановленим порядком оформлено 26,5 млн осіб. При цьому найбільша кількість осіб перетинала кордон з Польщею — на цей напрямок припадає понад 50% всього пасажиропотоку.

"Пасажиропотік на українсько-польській ділянці у порівнянні з минулим роком зріс майже у 2 рази. На стільки ж збільшилися пропускні операції на кордоні з Румунією, у 2,5 раза — на кордоні зі Словацькою Республікою, на 13% — з Угорщиною та 1,6 раза — з Республікою Молдова", — уточнив речник ДПС України.

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