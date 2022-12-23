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Співробітника розвідки Німеччини затримали за шпигунство на користь Росії

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Співробітника розвідки Німеччини затримали за шпигунство на користь Росії
Співробітник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (Bundesnachrichtendienst, BND) арештований за підозрою в передачі цього року Росії інформації, яка становить державну таємницю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Обвинувачений підозрюється в державній зраді", - повідомили у Федеральній прокуратурі Німеччини.

Чоловіка затримали 21 грудня, у його квартирі та на робочому місці провели обшуки. Також правоохоронці обшукали житло та робоче місце "ще однієї особи" і два офіси BND в Берліні та Пулласі. Пізніше слідчий суддя Федеральної судової палати Німеччини видав ордер на арешт Карстена Л.

За словами голови BND Бруно Каля, спецслужба сама виявила ймовірну держзраду та провела масштабне внутрішнє розслідування. "Коли підозри підтвердилися, було поінформовано прокуратуру", - додав він.

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Подробиці звинувачень в розвідці не повідомили, зазначивши, що "стриманість і конфіденційність дуже важливі в даному випадку". "У випадку з Росією ми маємо справу з актором, який відрізняється безпринципністю і готовністю до насильства. Кожна розголошена деталь дасть противнику перевагу в намірі завдати шкоди Німеччині", - наголосив Каль.

Топ коментарі

  • Yevgeny Mironov
    Та да, там штирліців засіло немірянно......
  • Opera GX
    Пуйло купил всю Германию.
  • Саша Пончик
    Внебрачный сын меркель и шредера.
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