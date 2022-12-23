Північна Корея заявляє, що не постачає зброю до РФ

Міністерство закордонних справ Північної Кореї спростовує інформацію про постачання боєприпасів до Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

МЗС КНДР заявило, що між двома країнами "ніколи не відбувалося жодних збройових операцій", повідомило офіційне північнокорейське телеграфне агентство KCNA.

"Неправдиве повідомлення японських ЗМІ про те, що КНДР пропонувала зброю Росії, є найабсурднішим вигадкою, яка не варта жодних коментарів або інтерпретацій", – заявив представник МЗС.

Нагадуємо, 22 грудня речник Адміністрації президента США з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що ПВК "Вагнер" прийняла партію зброї з Північної Кореї для посилення російських військ в Україні.

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