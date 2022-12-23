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Північна Корея заявляє, що не постачає зброю до РФ

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Північна Корея заявляє, що не постачає зброю до РФ
Міністерство закордонних справ Північної Кореї спростовує інформацію про постачання боєприпасів до Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

МЗС КНДР заявило, що між двома країнами "ніколи не відбувалося жодних збройових операцій", повідомило офіційне північнокорейське телеграфне агентство KCNA.

"Неправдиве повідомлення японських ЗМІ про те, що КНДР пропонувала зброю Росії, є найабсурднішим вигадкою, яка не варта жодних коментарів або інтерпретацій", – заявив представник МЗС.

Нагадуємо,  22 грудня речник Адміністрації президента США з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що ПВК "Вагнер" прийняла партію зброї з Північної Кореї для посилення російських військ в Україні.

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Топ коментарі

  • Urs
    Ну правильно. Поставки гуманитарного риса нельзя ставить зимой под угрозу.
  • Bob Fayn
    Іран теж каже що не постачає..іхтамнєт
  • Bob Fayn
    25 февраля 2021 МИД России опубликовал кадры возвращения в Россию восьми сотрудников посольства в Северной Корее и членов их семей чтобы вернуться домой, пришлось толкать дрезину через .
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