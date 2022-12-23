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Мелоні закликала італійців відключати всі джерела енергії на годину в день, "щоб зрозуміти, що переживають українці"

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Мелоні закликала італійців відключати всі джерела енергії на годину в день, "щоб зрозуміти, що переживають українці"
Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні закликала громадян країни на одну годину в день відключати газ і електрику на знак солідарності з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Щоб зрозуміти, що переживають українці, я прошу всіх італійців відключати всі джерела енергії на годину в день", – закликала Мелоні.

Очолювана Мелоні партія "Брати Італії" часто підкреслює важливість націоналізму і патріотизму, віддала данину поваги українцям, "які захищають свою свободу і любов до своєї країни". При цьому сама Мелоні обіцяла продовжувати поставки зброї Україні, незважаючи на протиріччя з цього питання всередині правлячої коаліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єрка Італії Мелоні анонсувала візит до Києва на початку 2023 року

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Дякуемо Італія !
  • Алекс Мышкевич
    Італійці не зобов'язані розуміти українців, у яких ще 10 років тому самий популярний був Путін, потім Лукашенко, а потім Янукович.
    І в НАТО мало хто хотів

    Що, вже забули?

    То хто нам доктор?
  • baba parasya
    без підтримки платників податків ніхто нічого робити не буде, вона ж звертається до платників податків.
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