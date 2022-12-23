Це була чудова командна робота, - Брінк подякувала Маркаровій за спільну роботу в організації візиту Зеленського до США

Посол США в Україні Бріджит Брінк подякувала послу України в США Оксані Маркаровій за "командну роботу" в організації візиту Володимира Зеленського до Вашингтону.

Як інфоломує Цензор.НЕТ, про це вона написала у твіттері.

Брінк зазначила: "Мені пощастило так тісно співпрацювати з моєю сестрою-послом – і близьким і цінним партнером – Оксаною Маркаровою, послом України в США щодо підтримки візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, включно з зустріччю в Білому домі між нашими двома президентами, це була чудова командна робота" .

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