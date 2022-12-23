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Навчання українських військових на ЗРК Patriot можуть уперше провести на території США, - Politico

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Навчання українських військових на ЗРК Patriot можуть уперше провести на території США, - Politico
У Пентагоні розглядають можливість навчання українських військових експлуатації системи ППО Patriot на військовій базі в США, найімовірніше – у штаті Оклахома.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 22 грудня написало Politico із посиланням на двох офіційних осіб міноборони США.

У Пентагоні повідомляли, що США "незабаром" почнуть навчання українських військових на ЗРК Patriot, воно потребуватиме "кількох місяців".

США вже навчили приблизно 3100 українських військовослужбовців, майже половину з них – роботі з гаубицями M777 або РСЗВ HIMARS, вказали у міноборони. Але раніше жодне навчання українських військових не проводили у Сполучених Штатах.

У Пентагоні також обговорюють, чи проводити все або частину навчання у США. Як вказало Politico, остаточне рішення США ще не ухвалили.

Однією батареєю Patriot керує приблизно 90 військовослужбовців і до неї входять комп'ютери, система управління боєм, радар із фазованими антеними ґратами, обладнання для вироблення електроенергії і "до восьми пускових установок".

Залежно від конфігурації платформи, вартість системи Patriot становить від $450 до $550 млн, а одна ракета – приблизно $4 млн, наголосили у Пентагоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін про поставку американської ППО: "Мы пощелкаем и Patriot" (оновлено)

Топ коментарі

  • Anatoll 4de917de
    Белый Дом не услышал ни Президента Зеленского, ни Главнокомандующего ВСУ , Генерала Залужного:
    ,,Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на рубежи 23 февраля. Но двумя бригадами я не смогу..... ,,
  • Randall Flag da70119e
    Тупість. Зволікати дев'ять (!) місяців, дочекатися знищення більшої частини енергоінфраструктури України і нарешті з барського плеча дати одну батарею. При цьому вони лише зараз (!) почнуть навчати наших військових нею користуватися. Тобто реальний ефект від її застосування з'явиться не раніше, ніж за два місяці в найкращому випадку.

    Ну от як таке може бути? І це при тому, що важкого озброєння, яке вазелін попросив у них після оціїї тріскотні у конгресі йому так і недали. Ракет дальнобійних нам теж не дають, бо, бачте, це "підірве єдність країн НАТО у підтримці України!. Тьху!

    І лендліз, звісно, ніхто ВЗАГАЛІ не згадував? А наіщо? Це ж така дрібничка несуттєва. Забувайте скоріше про неї...
  • Олег Квиташ
    Має, так нам надають легкоброньовані авто але для їх підтримки та ефективного використання потрібні танки та артилерія не кажучи про авіацію. Краще один раз знищити аеродром зі стратегічними бомбардувальниками ніж десять років відстрілюватись від ракет, навіть з допомогою зрк Птріот, а враховуючи вартість однієї ракети "задоволення" це не із дешевих.
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