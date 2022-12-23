Навчання українських військових на ЗРК Patriot можуть уперше провести на території США, - Politico
Як інформує Цензор.НЕТ, про це 22 грудня написало Politico із посиланням на двох офіційних осіб міноборони США.
У Пентагоні повідомляли, що США "незабаром" почнуть навчання українських військових на ЗРК Patriot, воно потребуватиме "кількох місяців".
США вже навчили приблизно 3100 українських військовослужбовців, майже половину з них – роботі з гаубицями M777 або РСЗВ HIMARS, вказали у міноборони. Але раніше жодне навчання українських військових не проводили у Сполучених Штатах.
У Пентагоні також обговорюють, чи проводити все або частину навчання у США. Як вказало Politico, остаточне рішення США ще не ухвалили.
Однією батареєю Patriot керує приблизно 90 військовослужбовців і до неї входять комп'ютери, система управління боєм, радар із фазованими антеними ґратами, обладнання для вироблення електроенергії і "до восьми пускових установок".
Залежно від конфігурації платформи, вартість системи Patriot становить від $450 до $550 млн, а одна ракета – приблизно $4 млн, наголосили у Пентагоні.