Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Поранення в Рогозіна важче, ніж вважали раніше, - зрадник Царьов

27 417118
Поранення в Рогозіна важче, ніж вважали раніше, - зрадник Царьов
Державний зрадник , екснардеп Олег Царьов оприлюднив інформацію, що поранення російського політика, екскерівника Роскосмосу Дмитра Рогозіна є важчим, ніж вважали спочатку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

"На жаль, поранення Дмитра Рогозіна важче, ніж здавалося спочатку. Все важче. У дружини Дмитра Тетяни важка контузія", - зазначив він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ресторані окупованого Донецька пролунав вибух, екскерівник Роскосмосу Рогозін та "прем’єр-міністр ДНР" Хоценко зазнали поранень

Напередодні стало відомо, що Рогозін та "прем’єр-міністр ДНР" Віталій Хоценко отримали поранення під час вибуху в ресторані в окупованому Донецьку. Вони святкували там день народження Рогозіна.

Українські прикордонники знали, де саме на окупованих територіях знаходиться колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін, та повідомили ці дані "небайдужим товаришам".

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Zalet
    Какой жизненый путь.
    Руководил роскосмосом.
    Воровал.
    Сослан в донецк.
    Ресторан.
    Жопа.
  • Александр Алекс de6e56ae
    Не тільки сраку поранило, а й глибоко в очко зайшло?))
  • Urs
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини