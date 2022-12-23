Поранення в Рогозіна важче, ніж вважали раніше, - зрадник Царьов

Державний зрадник , екснардеп Олег Царьов оприлюднив інформацію, що поранення російського політика, екскерівника Роскосмосу Дмитра Рогозіна є важчим, ніж вважали спочатку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

"На жаль, поранення Дмитра Рогозіна важче, ніж здавалося спочатку. Все важче. У дружини Дмитра Тетяни важка контузія", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ресторані окупованого Донецька пролунав вибух, екскерівник Роскосмосу Рогозін та "прем’єр-міністр ДНР" Хоценко зазнали поранень

Напередодні стало відомо, що Рогозін та "прем’єр-міністр ДНР" Віталій Хоценко отримали поранення під час вибуху в ресторані в окупованому Донецьку. Вони святкували там день народження Рогозіна.

Українські прикордонники знали, де саме на окупованих територіях знаходиться колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін, та повідомили ці дані "небайдужим товаришам".