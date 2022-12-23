Новини • Агресія Росії проти України

Путін намагається зняти з себе відповідальність за затяжну війну в Україні, - ISW

9 19819
Путін намагається зняти з себе відповідальність за затяжну війну в Україні, - ISW
Російський президент намагається зняти з себе відповідальність за затяжну війну в Україні.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Путін подвоює зусилля, щоб зняти з себе відповідальність за ведення затяжної війни в Україні. Путін зробив кілька заяв про те, що Росія прагне якнайшвидше закінчити війну, одночасно зазначивши, що РФ не буде нарощувати темпи "спеціальної військової операції", оскільки це призведе до "невиправданих втрат". Обидві заяви є частиною консолідованих зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб виправдати військові зусилля Путіна перед російською внутрішньою аудиторією, яка все більше жертвує собою заради досягнення нереалістичних цілей Кремля", - йдеться в повідомленні

В ISW нагадали, що російські військові не здобули жодної значної перемоги з моменту падіння Лисичанська 3 липня.

"Путін і представники міністерства оборони РФ неодноразово виступали з заявами і пропонували розпливчасті виправдання військових невдач в останні дні, ймовірно, намагаючись применшити наслідки тривалої війни", – зазначається у звіті інституту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден готовий зустрітися з Путіним, якщо Росія виявить серйозну готовність до переговорів, - Білий дім

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • arye z.
    У перемоги багато батьків, поразка завжди сирота.
    Що й сталося.
    Якби, як і було заплановано, 9 Травня на центральній площі Києва, Хрещатику, маршал Шойгу доповів Верховноголовнокомандувачу Путіна про повну та остаточну перемогу над Україною та розпочав Парад Перемоги, то з батьками цієї "перемоги" все було б ясно - Великий та Мудрий Вождь Путін і трохи менше, але теж великий полководець Шойгу. Але не сталося.
    І тому сьогодні, на 303-й день війни, сирітка "великої російської перемоги", що повністю обісралася, не може знайти своїх батьків.
    Треба б тест на ДНК провести.
  • Serhiy Tokolov
    руZZкі не будуть нарощувати темп, бо дістали піZZди і то, єдина причина деескалації конфлікту.
    Слава ЗСУ-миротворцям!
  • Юрий Викторович 4a8dfeac
    А я читаю регулярно.Здохне,а я боюсь,що не знатиму і свято пропущу.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини