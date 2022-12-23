У Запорізькій області внаслідок попадання ракети стіна житлового будинку впала на двох дітей, - ОВА
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Унаслідок російського обстрілу в Запорізькій області постраждали двоє дітей - на них обвалилася стіна будинку.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ворог вирішив поховати двох хлопчаків. Живцем. Ракета вдарила по їх дому. Вони витримали, стіна - ні. Двоє героїв, трьох і п’ятнадцяти років. Вони вижили там, де не витримав камінь. Вони будуть жити, бо мусять. Вони переможуть!", - йдеться в повідомленні.