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У Запорізькій області внаслідок попадання ракети стіна житлового будинку впала на двох дітей, - ОВА

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У Запорізькій області внаслідок попадання ракети стіна житлового будинку впала на двох дітей, - ОВА
Унаслідок російського обстрілу в Запорізькій області постраждали двоє дітей - на них обвалилася стіна будинку.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ворог вирішив поховати двох хлопчаків. Живцем. Ракета вдарила по їх дому. Вони витримали, стіна - ні. Двоє героїв, трьох і п’ятнадцяти років. Вони вижили там, де не витримав камінь. Вони будуть жити, бо мусять. Вони переможуть!", - йдеться в повідомленні. 

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