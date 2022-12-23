Російські загарбники облаштовують госпіталі на базах відпочинку у Бердянську, - Генштаб

Окупанти облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянську Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"У зв’язку зі значними втратами, окупанти облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянську Запорізької області. Крім того, кілька туристичних баз в зазначеному населеному пункті використовується для розміщення військовослужбовців окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти знесли половину руїн драматичного театру Маріуполя. ВIДЕО