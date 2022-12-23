Кремль назвав передачу Україні від США систем Patriot "затягуванням війни", – ISW

Президент Росії Володимир Путін заявив, що передача Україні Сполученими Штатами протиповітряних комплексів Patriot є кроком до затягування війни, водночас намагаючись применшити їхнє оборонне значення.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Путін неправдиво звинуватив Сполучені Штати у затягуванні війни в Україні через передачу систем протиповітряної оборони Patriot, і туманно натякнув, що ці системи не виконуватимуть оборонних цілей", — йдеться у повідомленні.

При цьому Путін вже говорив про готовність до затягування війни задовго до рішення США перекинути Patriot в Україну, навіть заявивши 7 грудня, що "спеціальна військова операція" буде тривалим процесом. Водночас Кремль також довгий час неправдиво виставляв будь-яку безпекову допомогу Заходу Україні як ескалацію.

"Натомість система Patriot посилить здатність України захищати критично важливу цивільну інфраструктуру від повітряної та ракетної кампанії Росії, яка спрямована на заподіяння страждань цивільному населенню України. Системи Patriot заважатимуть Путіну змусити Україну здатися на його умовах, що, можливо, й має на увазі Путін, коли каже, що це затягує війну", — вважають аналітики.

Окрім того, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що виступ Зеленського в Конгресі США 21 грудня та передача США Україні ЗРК Patriot лише "доводить", що Сполучені Штати ведуть проксі-війну в Україні, і що немає жодних ознак готовності до мирних переговорів.

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