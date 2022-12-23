Вночі росіяни обстріляли Нікополь та Марганець. Пошкоджено приватні будинки, газогін, - ОВА

Російські військові вночі завдали ударів з важкої артилерії по Нікополю та Марганцю на Нікопольщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

Двічі російська важка артилерія накрила вогнем нічну Нікопольщину. Завдала ударів по двох містах - Нікополю та Марганцю.

Люди вціліли. У Нікополі російські снаряди понівечили приватні будинки, господарські споруди та газогін. У Марганці наслідки обстрілу з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.

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