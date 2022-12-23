Росія готує оборонні позиції біля перешийка в Криму, ЗСУ знищили центр БПЛА, - Генштаб

Армія Росії готує оборонні позиції між Красноперекопськом та Джанкоєм. Українські військові знищили центр безпілотників армії РФ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу.

"У Криму окупанти роблять інженерне обладнання оборонних позицій уздовж дороги Красноперекопськ-Джанкой.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, знищила три зенітно-ракетних комплекси та один центр БпЛА противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той самий час уразили три пункти управління, три склади боєприпасів та вісім районів зосередження живої сили окупантів", - йдеться в повідомленні..

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