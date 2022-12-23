Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 100950 (+550) осіб, 267 гелікоптерів, 282 літаки, 3005 танки, 1978 артсистем, 5981 броньована машина

Втрати російських окупантів станом на ранок 23 грудня становлять приблизно 100950 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.12 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 100950 (+550) осіб ліквідовано;

танків ‒ 3005 (+2) од;

бойових броньованих машин ‒ 5986 (+5) од;

артилерійських систем – 1984 (+6) од;

РСЗВ – 414 (+1) од;

засоби ППО ‒ 212 (+0) од;

літаків – 283 (+0) од;

гелікоптерів – 267 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1698 (+5);

крилаті ракети ‒ 653 (+0);

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4622 (+7) од;

спеціальна техніка ‒ 178 (+0).

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