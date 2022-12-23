Минулої доби російські окупанти 61 раз обстріляли територію Херсонщини, одна людина загинула - ОВА
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Протягом 22 грудня російські окупанти 61 раз обстріляли територію Херсонської області.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Мирні населені пункти області загарбники атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Ворог обстріляв Херсон 30 разів – били по житлових кварталах міста. російські снаряди влучили в освітні заклади, приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.
Через російські обстріли минулої доби 1 людина загинула, 2 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.