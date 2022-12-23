Росіяни обстріляли прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського, Ізюмського районів, - ОВА

Цієї доби окупанти завдавали ракетних та артилерійських ударів по прикордонним населеним пунктам Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Вовчанській громаді горіли гаражі, внаслідок влучань пошкоджений господарчий блок Центральної районної лікарні. Отримали поранення 4 працівників райлікарні - 3 чоловіків та 1 жінки. Ще один чоловік 62 років також отримав осколкові поранення. Усі постраждалі в середньому стані, загроз життю немає.

Обстріли окупантів зруйнували житловий будинок у Куп‘янську, ще в одному домоволодінні виникла пожежа. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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