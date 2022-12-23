У Запорізькій області минулої доби російські загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 18 населених пунктів

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Запорізької ОВА.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Кам'янське, Полтавка, Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївка, Залізничне, Малинівка, Чарівне, Дорожнянка, Магдалинівка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Червоне, Темирівка, Плавні, Степове, Малі Щербаки", - йдеться в повідомленні.

Надійшло 27 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території не проводилась.

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