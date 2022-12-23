У Запорізькій області минулої доби російські загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 18 населених пунктів
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На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Запорізької ОВА.
"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Кам'янське, Полтавка, Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївка, Залізничне, Малинівка, Чарівне, Дорожнянка, Магдалинівка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Червоне, Темирівка, Плавні, Степове, Малі Щербаки", - йдеться в повідомленні.
Надійшло 27 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.
Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території не проводилась.