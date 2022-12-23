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Не можна просто оголосити мир в Україні, військові витрати в інтересах Італії, - Мелоні

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Не можна просто оголосити мир в Україні, військові витрати в інтересах Італії, - Мелоні
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що не можна просто взяти та оголосити мир в Україні та наполягла на необхідності військових витрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За її словами, мир і свобода в Європі не повинні сприйматися як належне - вона зазначила, що ніщо не має сприйматися як належне, якщо немає усвідомлення необхідності захищати його.

Мелоні заявила, що за війною РФ проти України стоять "серйозніші проблеми, які стосуються не лише України та Росії".

"Італія чітко і без вагань стала на бік України. Полярною зіркою залишається діалог для справедливого миру для українців, питання складне, не можна просто оголосити мир, щоб його отримати", - наголосила прем'єрка.

Вона зазначила, що військові витрати необхідні для захисту інтересів Італії.

"Якщо ви вирішите не захищати себе, хтось інший зробить це за вас, але тоді той хтось інший не зробить це безкоштовно", - підсумувала Мелоні.

Також читайте: Мелоні закликала італійців відключати всі джерела енергії на годину в день, "щоб зрозуміти, що переживають українці"

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Так повно таких що бігли спотикаючись голосити за аххх какова чувака на лісапеті. Аж 73% здуріли в 19 році і вирішили що хуже нібудіт. Ось і маємо що маємо.
  • 5 копійок
    Коли наберетесь розуму і не обиратимете популістів.
  • ьля
    неправильний висновок. якщо не платити зараз - потім доведеться платити більше.
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