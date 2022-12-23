867 дітей зазнали поранень в Україні від початку повномасштабної війни

Більш ніж 1317 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 23 грудня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 450. Зросла кількість поранених - 867.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває раобота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 428, Харківській - 267, Київській - 117, Миколаївській - 80, Запорізькій - 80, Херсонській - 74, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській – 40", - йдеться в повідомленні.



Так, 22 грудня внаслідок обстрілу ворогом с. Магдалинівка Запорізької області зазнали поранень двоє хлопчиків віком 3 та 15 років.



Також 22 грудня через обстріл окупантами м. Марганець Дніпропетровської області травмовано 8-річну дівчинку.



Крім того повідомляється, щочерез бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1314 дітей постраждали внаслідок російської агресії, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА