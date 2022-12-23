867 дітей зазнали поранень в Україні від початку повномасштабної війни
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває раобота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 428, Харківській - 267, Київській - 117, Миколаївській - 80, Запорізькій - 80, Херсонській - 74, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській – 40", - йдеться в повідомленні.
Так, 22 грудня внаслідок обстрілу ворогом с. Магдалинівка Запорізької області зазнали поранень двоє хлопчиків віком 3 та 15 років.
Також 22 грудня через обстріл окупантами м. Марганець Дніпропетровської області травмовано 8-річну дівчинку.
Крім того повідомляється, щочерез бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.