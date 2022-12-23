Російська ФСБ організує терор населення в окупованій Луганській області

Російська ФСБ під виглядом контрдиверсійної операції проводить терор проти місцевого населення окупованої Луганської області.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Організацією терору проти місцевого населення займається ФСБ. Її співробітники обирають населений пункт для проведення так званої контрдиверсійної операції, за допомоги бойовиків псевдореспубліки блокують виїзні шляхи. А потім організують поквартирний або побудинковий обхід. Завдання – знайти хоч щось підозріле, аби підвищити показники. Перевіряють документи, телефони, обшукують помешкання", - йдеться у повідомленні.

У випадку, коли "знайдено" те, що шукали, людину затримують без можливості контактування з адвокатом. У кращому випадку люди повертаються додому після двох місяців "виховних робіт".

"Інші роботи очікують жителів Марківщини. Місцевий відділ військкомату так званої "ЛНР" оприлюднив оголошення щодо набору добровольців для проходження військової служби за контрактом в "народній міліції ЛНР", - зазначив Гайдай.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти мобілізували більшість працівників шахт на Луганщині, - ОВА