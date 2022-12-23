У ЗСУ дуже непогані позиції поблизу Сватового та Кремінної, але погода не сприяє швидкому проходженню важкої техніки, - Гайдай

Російські окупанти обороняються на напрямку Сватового та Кремінної.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Поблизу Сватового та Кремінної росіяни перебувають в обороні. У ЗСУ там дуже непогані позиції. Втім погода поки що не сприяє швидкому проходженню важкої техніки. У Білогорівці наші Сили оборони міцно тримаються", - зазначив він.

"Вцілілих будівель у звільнених населених пунктах – як адміністративних та і приватних будинків – залишилося дуже мало. Росіяни майже безперервно обстрілюють їх", - додав Гайдай.

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