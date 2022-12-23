Якщо ми відступимо, то будуть нові Буча та Маріуполь. Росіян треба зупинити тут і зараз, - захисник Солонько

Український захисник Олександр Солонько був одним із захисників Бахмута, минулого тижня розпочалася довгоочікувана ротація.

Про це йдеться в матеріалі Politico, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, тактика росіян кидати своїх військових на "м'ясо" є звичайною не тільки для Бахмута.

"Вони відправляють своїх новобранців із російських в’язниць у смертельні атаки, які не тільки виснажують нашу військову техніку, але й допомагають армії загарбників позначати вогневі позиції України", - сказав Солонько.

Це також допомагає росіянам коригувати вогонь артилерії. Після першої хвилі можуть бути нові хвилі атак з боку російської армії або найманців з ПВК "Вагнера"

"Росіяни намагаються прорватися на південь від міста, щоб взяти під вогонь дорогу на Костянтинівку. Це дуже важлива транспортна артерія. У них цього не виходить", – додав Солонько.

Що стосується морального стану українських військових, які щодня стикаються з хвилями росіян, Солонько стверджує, що він залишається високим, незважаючи на всі жахи.

"Якщо ми відступимо, дамо слабину, то буде нова Буча, новий Маріуполь, нові розстріли мирного населення та інші звірства російських окупантів. Тому їх треба зупинити тут і зараз там, де ми є і будемо. Попри всі труднощі, попри холод, загрозу смерті, є чітке усвідомлення мети і призначення. Це допомагає підтримувати належний моральний дух", - додав він.

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