В окупований Мелітополь приїхали кадирівці, кількість російських окупантів збільшується, - мер Федоров

Кількість російських військових в окупованому Мелітополі збільшується, групи кадирівців приїжджають для контролю новомобілізованих.

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"На сьогодні кількість російських військових лише збільшується. На початку цього тижня ми говорили, що заїхали нові угруповання кадирівців на територію тимчасово окупованої Мелітопольщини", - сказав він.

За словами Федорова, вони приїхали, по-перше, щоб взяти під контроль блокпости, а по-друге, контролювати поведінку новомобілізованих.

"Кадирівці контролюють, щоб вони йшли воювали, а не пиячили цілодобово. Ми бачимо по всіх селах, що кількість російських військових не зменшується, а збільшується", - пояснив очільник міста.

Мер зазначив, що в місті велика проблема з медикаментами. "Ті, що можна знайти на окупованій території, вони в 16 разів дорожчі, ніж у Запоріжжі, Дніпрі або Києві", - пояснив він.

Він зазначив, що вже другий тиждень окупанти не дають українцям виїхати з окупованого Мелітополя через Василівку. До 15 січня виїзд повністю перекритий.

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