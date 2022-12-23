Німеччина розгляне можливість постачання Patriot Україні, - Бербок

Уряд Німеччини вивчає питання про те, чи може він надати ще більшу підтримку українським збройним силам у захисті від російських повітряних атак.

Про це повідомила глава МЗС Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"На тлі постачання Patriot ми також ще раз розглянемо, що ще ми можемо поставити, тому що ми знаємо, що ці системи ППО рятують життя", - сказала міністр.

Видання RND зазначає, що Бундесвер також має у своєму розпорядженні ці системи і зовсім нещодавно запевнив Польщу, що три системи будуть розгорнуті на її території. Однак у середу прессекретар уряду Штеффен Гебештрайт дав зрозуміти, що їх не вистачає для передачі Україні.

Однак Німеччина вже поставила інші види ППО, зокрема систему "Iris-Т", яка може захистити від атаки ціле місто. Також було надано 30 зенітних установок Gepard. Наразі планується поставити ще три системи "Iris-Т" і сім Gepard.

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