ЄС очікує, що Україна змінить закон про Конституційний суд і врахує рекомендації "Венеціанки"

Європейська Комісія очікує, що українська влада повністю врахує рекомендації Венеціанської комісії до закону 7662 про Конституційний суд.

Про це у коментарі Суспільному заявила речниця Європейської комісії Ана Пізонеро, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Єврокомісія очікує, що українська влада повністю врахує рекомендації Венеціанської комісії, опубліковані після ухвалення закону 19 грудня, включаючи збільшення кількості членів КГЕ до семи. Додатковий член має бути за міжнародною квотою для запобігання патовій ситуації у прийнятті рішень", - сказала речниця ЄК.

За її словами, це особливо важливо для зміцнення довіри громадськості до нового процесу добору суддів.

"Закон є ключовим для забезпечення призначення до КСУ суддів найвищої доброчесності та професійної кваліфікації", - сказала Пізонеро.

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Реформа КСУ є одним із семи "кроків", викладених у Висновку Єврокомісії від 17 червня, які Україна має здійснити у контексті набуття статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

"Європейська Комісія буде уважно стежити за цим процесом. Прогрес у судовій реформі залишається життєво важливим для зміцнення стійкості України", - сказала речниця ЄК.