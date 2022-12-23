У Києві продовжують діяти аварійні відключення світла, проте вода та тепло подаються у штатному режимі, - КМВА
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У Києві станом на ранок, 23 грудня тепло та воду подають у штатному режимі. Зі світлом поки ситуація складна, продовжуються екстерні відключення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника КМВА Сергія Попко.
"Тепло- і водопостачання подається в усі райони столиці в штатному режимі. Позитивної динаміки вдалося досягти за рахунок відновлювальних робіт в енергосистемі та завдяки більш свідомому споживанню електроенергії мешканцями міста", - йдеться в повідомленні.
Проте в КМВА зазначили, що на верхніх поверхах багатоповерхівок, які наразі знеструмлені, можливий понижений тиск води.
"Енергетики продовжують працювати над ліквідацією пошкоджень в мережі енергосистеми Києва. Місто досі живе в режимі аварійних відключень", - зазначив Попко.