У Києві продовжують діяти аварійні відключення світла, проте вода та тепло подаються у штатному режимі, - КМВА

У Києві станом на ранок, 23 грудня тепло та воду подають у штатному режимі. Зі світлом поки ситуація складна, продовжуються екстерні відключення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника КМВА Сергія Попко.

"Тепло- і водопостачання подається в усі райони столиці в штатному режимі. Позитивної динаміки вдалося досягти за рахунок відновлювальних робіт в енергосистемі та завдяки більш свідомому споживанню електроенергії мешканцями міста", - йдеться в повідомленні.

Проте в КМВА зазначили, що на верхніх поверхах багатоповерхівок, які наразі знеструмлені, можливий понижений тиск води.

"Енергетики продовжують працювати над ліквідацією пошкоджень в мережі енергосистеми Києва. Місто досі живе в режимі аварійних відключень", - зазначив Попко.

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