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Набув чинності закон про відпустки військовим під час воєнного стану

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Набув чинності закон про відпустки військовим під час воєнного стану
Закон про надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану набув чинності.

Як передає Цензор.НЕТ, Закон №2822-ІХ "Про внесення зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану" було опубліковано в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України".

Згідно із текстом Закону, в особливий період під час дії воєнного стану військовим можуть надаватися частина щорічної основної відпустки, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

Кожна із зазначених відпусток може бути тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Водночас частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз упродовж календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Mikhail Hanzha
    конечно нужно дать военным отдохнуть
  • Василий Воробец
    Та хоч би й Залужного не було,все одно армія й народ не допустять їх в Київ
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