Вночі та вранці росіяни продовжили обстріли громад Донеччини на різних ділянках фронту, - ОВА
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Російські військові не припиняють обстріли Донецької області. Під ворожим вогнем опинилися населені пункти на різних ділянках фронту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"На Волноваському напрямку артобстрілів зазнав Вугледар та околиці міста — без жертв.
На Донецькому напрямку гучно було у Курахівській громаді — росіяни стріляли там 8 разів. У Новоселидівці 1 людина поранена, у Костянтинопольському пошкоджено 3 будинки. Також під обстріли вночі потрапило Курахове, а зранку Авдіївка — без жертв", - йдеться в повідомленні.
У Часовому Ярі внаслідок обстрілу загинула одна людина. А у Бахмуті пошкоджено коледж та житлову багатоповерхівку..
Не припиняються обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади. У Зарічному пошкоджено 2 будинки.