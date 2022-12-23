Збільшення кількості російської армії принесе її керівництву значні проблеми, - британська розвідка

Російське військове керівництво матиме значні проблеми у разі розширення кількості особового складу своїх збройних сил відповідно до озвучених планів.

Про це йдеться у звіті розвідки, опублікованому міністерством внутрішніх справ Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

У міністерстві внутрішніх справ нагадали, що 21 грудня на розширеній колегії Міноборони РФ президенту Володимиру Путіну представили плани збільшення російської армії приблизно на 30% - до 1,5 мільйона людей. Коли цей рівень буде досягнутий, невідомо.

"Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив, що розширення залучатиме щонайменше дві бригади на північному заході Росії, щоб збільшити чисельність дивізії. Він назвав нібито загрозу від вступу Фінляндії та Швеції до НАТО", - йдеться у повідомленні.

Це - одне з перших представлень того, як Росія прагне адаптувати свої сили до довгострокових стратегічних викликів, які виникли в результаті її вторгнення в Україну. Водночас виникає питання, як саме РФ виконуватиме ці плани на тлі своїх військових невдач.

"Залишається незрозумілим, як Росія знайде новобранців для завершення такого розширення в той час, коли її сили перебувають під безпрецедентним тиском в Україні", — наголосили у британській розвідці.

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