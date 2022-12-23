Минулої доби російські окупанти вбили 5 цивільних, 18 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Унаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні за минулу добу загинули 5 цивільних громадян, зазнали поранень - 18.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 22.12.2022 (станом на 09:00 23.12.2022):



Донецька область - 4 загиблих, 7 поранених

Запорізька область - 2 поранених

Харківська область - 6 поранених ( у т.ч. 1 на міні)

Херсонська область - 1 загиблий, 3 поранених", - йдеться в повідомленні.

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