Велика Британія планує навчити у 2023 році до 20 тисяч українських військових, - Воллес

Велика Британія планує наступного вдвічі збільшити кількість українських військових, які пройшли навчання на Заході.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Британії.

"Наші Збройні Сили роблять все можливе для розвитку бойових навичок українців та українок. Провівши майже 10 000 осіб у Великій Британії у 2022 році, я прагну до того, щоб наші Збройні сили разом із нашими союзниками принаймні подвоїли кількість навчених у 2023 році. Я хотів би офіційно висловити свою подяку Канаді, Данії, Фінляндії, Швеції, Норвегії, Новій Зеландії, Литві, Нідерландам та Австралії за допомогу в навчанні українців", - сказав міністр.

За словами Воллеса, потрібно допомогти Україні відбудуватись, і конференція з реконструкції, яку проведуть наступного року, прискорить цей процес.

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