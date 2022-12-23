Росії доведеться скоротити видобуток нафти через обмеження цін на неї

Росія може скоротити видобуток нафти на 500 тисяч - 700 тисяч барелів на добу через обмеження цін на неї, про яке домовились країни Великої сімки та їхні союзники. Про це заявив віцепрем’єр РФ Олександр Новак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Ми готові йти на часткове зниження видобутку, на початку наступного року ми можемо скоротити десь на 500–700 тисяч барелів на добу. Це для нас приблизно 5–7%", - повідомив Новак в ефірі російського телебачення.

І хоча віцепрем'єр РФ називає цю суму "незначною", це може призвести до звуження світового ринку нафти в той час

Новак додав, що Росія готує відповідь на обмеження цін. Вона передбачатиме заборону постачання нафти й нафтопродуктів країнам та компаніям, які будуть вимагати дотримання порогу цін.

Як саме це буде реалізовано, Новак не уточнив. Країни, які запровадили обмеження цін, і так відмовились від російської нафти, а на ринку її продають дешевше встановленої межі.

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